'Kimsesizlerin kimsesi' çıkışı çok konuşulmuştu! AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

AK Parti'ye katılması sonrası gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın üzerine çevrildi. Tugay, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz ve Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşide samimi açıklamalarda bulundu. Tarihi kararın tek ve yegâne amacının sadece ve sadece İzmir'e hizmet etmek olduğunun altını çizen Tugay; samimi niyetine rağmen maruz kaldığı son derece sert eleştirilere ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek amacıyla iç dünyasını paylaştı.

'KİMSESİZLERİN KİMSESİ' ÇIKIŞINI ANLATTI

Göreve geldiğinde devraldığı İZBETON'un borç batağı, fecaat toplu iş sözleşmeleri ve atıl personel tablosuna dikkat çeken Cemil Tugay; İzmir'in en büyük tehdidi olan deprem riski ve kentsel dönüşüm için Ankara desteğinin şart olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmesinde yaşanan kırılma anından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'deki bir saatlik kritik zirveye kadar tüm süreci anlatan Tugay, çok tartışılan "refik" ve "kimsesizlerin kimsesi" çıkışlarının da perde arkasını paylaştı. Rozet töreninde Erdoğan'ın yanında beklemesinden duyduğu gururu dile getiren ve "İzmir için çok iyi olacak, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum" diyen Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş kararını ve kamera arkasında yaşanan tüm gelişmeleri tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

CUMHURİYETİN MİRASINA AK PARTİ DE SAHİP ÇIKIYOR

Yaptığınız konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini söylediniz. Bu da çok eleştirildi...

O konuşma kelimesi kelimesine, bütün kelimeleriyle son harfine kadar benim yazdığım bir konuşma. Ben yanlış anlaşılmaya çok üzüldüm. Cumhurbaşkanımızın geçmiş konuşmalarından hatırladığım ve gerçekten doğru bulduğum sözleri vardı. Onlardan bir tanesini ararken karşıma bu konuşmada kullandığım cümleleri çıktı ki birkaç defa söylemiş o cümleleri. Yani yoksul, gariban, mazlum insanlara sahip çıkacağına dair sözleri ve en sonunda da "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" sözü. Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" lafını da elbette biliyorum. Ve aslında şunu söylemeye çalıştım ben orada: Cumhuriyetin bir mirası varsa, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir devletse; biz de -yani Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğini kastederek söylüyorum- AK Parti olarak bu mirası bu şekilde görüyoruz ve biz de kimsesizlerin kimsesi olan bir siyasi parti olarak mücadele ediyoruz diye söylediğini anladım. Onun için o sözleri söyledim. Ben de siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkâr etmez, edemez. Ama bu, AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.

NE OLMUŞTU?

Tugay, AK Parti'ye katıldığı gün yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulunmuştu:

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye’nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleridir.

Ben, huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim."