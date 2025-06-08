HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Feci kaza kask kamerasında: Rögardan sızan suya giren 3 motosikletli sürücü metrelerce savruldu!

İçerik devam ediyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde rögar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda 3 motosiklet ve otomobil kaza yaptı. Motosiklet sürücülerinin yola savruldukları kazanın kask kamerasının kaydettiği yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde rögar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda 3 motosiklet ve otomobilin karıştığı kazanın yeni kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755468_222982

Korkunç kaza, 1 Haziran Pazar günü saat 15.40 sırlarında D-130 kara yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755463_222982

İzmit istikametine giden C.A. idaresindeki 34 GFF 910 plakalı motosiklet, rögar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 41 EB 685 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755464_222982

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen A.Y.’nin kullandığı 41 APR 286 plakalı ve E.A. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet duramayarak çarptı.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755465_222982

Devrilen motosikletlerden yola düşüp sürüklenen sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından sürücüler taburcu edildi.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755466_222982

Kazaya karışan motosiklet sürücülerinden A.Y., “Sitenin önündeki rögar tıkanmış ve taşmış. Taşan su D-130 kara yoluna aktı. Su birikintisi oluştu. Site sakinleri ekipleri arayarak durumu bildirmiş fakat gelen olmamış.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755469_222982

Biz kaza yaptıktan 15 dakika sonra gelen ekipler müdahale etti yola toprak atmışlar. İlgili kurumlara diğer motosiklet sürücüsü arkadaşlarımla şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KASK KAMERALARINDA

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755467_222982

Kaza anı motosiklet sürücülerinin kask kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola akan sudan geçtikten sonra kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı, devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen bir diğer motosikletin çarptığı ve yola düşen sürücülerin sürüklendiği görülüyor

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755471_222982

Ayrıca görüntüde yaralanan motosiklet sürücülerine diğer sürücülerin yardım ettiği, yaralı bir sürücünün ise ambulansa taşındığı anlar yer alıyor.

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755470_222982

3-MOTOSIKLET-VE-OTOMOBILIN-KARISTIGI-KAZ_755472_222982

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terörist başı Öcalan'a bayram ziyareti!Terörist başı Öcalan'a bayram ziyareti!
10 yaşındaki Onurcan'dan acı haber!10 yaşındaki Onurcan'dan acı haber!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.