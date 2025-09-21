HABER

Feci kazada ağır yaralanan sürücü, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan minibüs sürücüsü, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Eylül Cumartesi günü Alaca-Zile karayolu Mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sert yönetimindeki minibüs ile A. A. idaresindeki odun yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Mustafa Sert, Alaca Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sert, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Sert’in cenazesi öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Feci kazada ağır yaralanan sürücü, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

