Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da tırın ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Bartın-Karabük karayolu Potbaşı mevkisinde dğn meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen tır ile otomobil çarpışmış, feci kazada otomobil sürücüsü 66 yaşındaki Satı Üncan ve yanında bulunan 60 yaşındaki eşi Sevil Üncan hayarını kaybetmişti. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, Satı Üncan ve Sevil Üncan'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı 1

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Çiftin cenazeleri, Bartın merkezine bağlı Gökçekıran köyü Kadı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

