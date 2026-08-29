Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal'den kan donduran görüntüler

Sel felaketinde şu ana kadar 129 yabancı uyruklu dahil 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, 517’si yabancı uyruklu 2 bin 426 kişi ile iletişim kurulamadığı aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

CESETLERİ KOYACAK YER KALMADI

Bu arada, Chitwan hastanesinde cesetleri saklayacak yer olmadığı için cesetler bir devlet dairesinde tutuluyor. Olay yerinde bulunan BBC muhabiri Ishwar Joshi, cesetlerden kötü bir koku yayılmaya başladığını söyledi. "Şu anda cesetlerin teşhis edilmesi için ayrılmış odanın önündeyim. Cesetler çürüme aşamasında, bu yüzden de kötü kokuyor" dedi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Selden etkilenen farklı bölgelerde bulunan cesetler nedeniyle salgın hastalıkların yayılma riski arttı. Çitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken cesetlerin yönetiminin zorlaştığını söyledi. Aryal "Perşembe günü bulunan cesetlerin çoğunun çürümeye başladığını ve bunun bir salgına yol açabileceğini" belirten yetkili, "Bunu önlemek için cesetlerin doğru şekilde yönetilmesi konusu daha da önem kazanıyor" dedi.

FELAKETİN MADDİ BİLANÇOSU: 4 İLA 5 MİLYAR DOLAR

Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, felaketin ardından yürütülecek onarım ve yeniden inşa çalışmaları için ülkenin 4 ila 5 milyar dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Sel felaketinde 626 kişi hayatını kaybetti

Himalayalar’da çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi, kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgasının dağlık nehir sistemleri boyunca ilerlemesine yol açtı. Felakette Nepal ve Çin’in Tibet bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 626 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 426 kişiden ise hala haber alınamıyor.

2015'teki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti

Nepal’de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmiş, yarım milyondan fazla ev yıkılmıştı. Depremin yol açtığı ekonomik kayıpların ülke ekonomisinin yaklaşık üçte birine denk geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır