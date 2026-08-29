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Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal'den kan donduran görüntüler

Nepal 26 Ağustos'ta Himalayalar’dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri’nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, facianın bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Gelen son verilere göre; sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 626’ya yükseldi. Bölgeden gelen görüntüler ise oldukça korkunç. Felakette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin çürümeye başladığı belirtiliyor.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal'den kan donduran görüntüler

Sel felaketinde şu ana kadar 129 yabancı uyruklu dahil 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, 517’si yabancı uyruklu 2 bin 426 kişi ile iletişim kurulamadığı aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 1

CESETLERİ KOYACAK YER KALMADI

Bu arada, Chitwan hastanesinde cesetleri saklayacak yer olmadığı için cesetler bir devlet dairesinde tutuluyor. Olay yerinde bulunan BBC muhabiri Ishwar Joshi, cesetlerden kötü bir koku yayılmaya başladığını söyledi. "Şu anda cesetlerin teşhis edilmesi için ayrılmış odanın önündeyim. Cesetler çürüme aşamasında, bu yüzden de kötü kokuyor" dedi.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 2

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Selden etkilenen farklı bölgelerde bulunan cesetler nedeniyle salgın hastalıkların yayılma riski arttı. Çitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken cesetlerin yönetiminin zorlaştığını söyledi. Aryal "Perşembe günü bulunan cesetlerin çoğunun çürümeye başladığını ve bunun bir salgına yol açabileceğini" belirten yetkili, "Bunu önlemek için cesetlerin doğru şekilde yönetilmesi konusu daha da önem kazanıyor" dedi.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 3

FELAKETİN MADDİ BİLANÇOSU: 4 İLA 5 MİLYAR DOLAR

Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, felaketin ardından yürütülecek onarım ve yeniden inşa çalışmaları için ülkenin 4 ila 5 milyar dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 4

Sel felaketinde 626 kişi hayatını kaybetti

Himalayalar’da çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi, kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgasının dağlık nehir sistemleri boyunca ilerlemesine yol açtı. Felakette Nepal ve Çin’in Tibet bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 626 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 426 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 5

2015'teki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti

Nepal’de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmiş, yarım milyondan fazla ev yıkılmıştı. Depremin yol açtığı ekonomik kayıpların ülke ekonomisinin yaklaşık üçte birine denk geldiği tahmin ediliyor.

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 6

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 7

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 8

Felaketin bilançosu artıyor... Cesetler çürümeye başladı! Nepal den kan donduran görüntüler 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Nepal felaket
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