Felaketin bilançosu artıyor: İstanbul'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.

KUYUYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ: CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KAĞITHANE'DE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

ÇAMURA BULUNAN HALİÇ BOĞAZ'A BÖYLE AKTI

İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç, şiddetli yağışın ardından tamamen çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen Haliç'in Boğaz'a aktığı anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç'in Boğaz'a aktığı karıştığı anlar dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır