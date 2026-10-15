MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstanbul'daki sele ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınları, şehir hayatını ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemiştir. Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkanlarıyla sürdürmektedir. Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZA VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu aktaran Bahçeli, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul’umuza ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle sahada fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize, arama kurtarma ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Cenabıallah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır