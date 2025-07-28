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Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa'da orman yangını kabusu!

Türkiye ve Avrupa, orman yangınlarının pençesinde! Bursa ve Karabük’te alevlerle mücadele sürerken, Google Haritalar’da ortaya çıkan detaylar felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Türkiye ile eş zamanlı olarak Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve daha birçok Avrupa ülkesinde yangınlar devam ediyor. İşte Google Haritalar’da işaretlenen yangın bölgeleri ve son gelişmeler haberimizde...

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa'da orman yangını kabusu!
Sedef Karatay

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de, Bursa ve Karabük'teki alevlere müdahale devam ederken, Google Haritalar'da ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa da orman yangını kabusu! 1

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA YANGIN ALARMI

Türkiye ile eş zamanlı olarak Avrupa'nın birçok noktasında da orman yangınları çıktığı, kullanıcıların Google Haritalar'da işaretlediği bölgelerle gözler önüne serildi. Yangın felaketi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'daki çok sayıda ülkeyi de etkisi altına aldı.

Habertürk'ün haberine göre, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, İtalya, Bosna Hersek, Fransa ve Portekiz'de Google Haritalar'da işaretlenen yangın bölgeleri, krizin boyutlarını ortaya koydu. Yetkililer, işaretlenen alanların dışında başka yangınların da olabileceğini belirtirken, mevcut tablo bile endişe yaratıyor.

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa da orman yangını kabusu! 2

BULGARİSTAN YANGINI TÜRKİYE SINIRINDA

Komşu ülkelerde kırmızı renkte işaretlenen aktif yangınlardan Bulgaristan’ın Topolovgrad bölgesindeki dumanlar, dün Türkiye sınırından da gözlendi. Bulgaristan’daki yangının Türk topraklarına sıçramaması için yoğun önlemler alındı.

Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan’daki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa da orman yangını kabusu! 3

"YANGININ TÜRK TARAFINA GEÇİŞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Geldi, "İtfaiye ekiplerimiz, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle tam koordinasyon içerisinde çalışmakta olup sınır boyunca yer alan köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil. Türkiye topraklarında gerekli tüm önlemler alınmış durumda ve ekipler yangının yön değiştirmesini de engelledi. Şu an için herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa da orman yangını kabusu! 4

TÜRKİYE’DE YANGIN NOKTALARI

Google Haritalar'da kırmızı ile işaretlenen yangın bölgeleri arasında Türkiye’de Karabük, Bursa Gürsu ve Harmancık, Kütahya Sarıcaova ile Kahramanmaraş Çamlıbel yer aldı. Ekipler, bu bölgelerde alevlerle mücadele ederken, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Felaketin boyutu haritalarda görüldü! Sınırda yangın alarmı: Türkiye ve Avrupa da orman yangını kabusu! 5

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Bursa Edirne Karabük orman yangını Google Haritalar Uygulaması Avrupa orman yangınları
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