Fenalaşıp aracından inen adam, ölüme uzandı! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Acı olay saat 12:30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi üzerinde meydana geldi.
Balıkçılık yapan 46 yaşındaki Şükrü Çetin, kamyonetiyle evine giderken fenalaştı. Yol kenarına park eden Çetin, aracından indi.
Aracının sağ ön tekerinin olduğu yere uzanan Çetin, yerinden kalkamadı. Çetin'i bu halde gören komşuları ise durumu ailesi ve ekiplere bildiri.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Çetin'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
(DHA)
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