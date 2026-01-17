HABER

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan genç geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı

Motor kazası, Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut’un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.’nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı 1

FENOMEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı 2

Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut’un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı 3

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı 4

Kaynak: İHA

