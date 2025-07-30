Fenomen böyle ifşaladı! Yaşlı adam yaptığı iğrençliği itiraf etti! O il ayağa kalktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde skandal bir olay ortaya çıktı. Sosyal medyada sesini ve görüntüsünü değiştirerek erkeklerle görüşmeler yapan Öykü Özcan Ağırbaş isimli fenomen, yayınladığı bir videoda bir yaşlı erkeğe kadınlara şantaj yapıp birlikte olduğunu itiraf ettirdi.

"Resimlerini kaydedip tehdit edeceğim. Az uyanık ol birisi ağladı. Elime ayağıma kapandı. Sabaha kadar birlikte oldum" dedi. Kısa sürede yayılan bu videonun ardından birçok kullanıcı emniyete çağrıda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak suç duyurusunda bulundu. "Şantajla birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu beyan eden kişi hakkında soruşturma açıkmış ve şu an savcı talimatı ile gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Olayın takipçisiyiz. Hukuk çerçevesinde böyle sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağız." dedi. Tepkilerin ardından da Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.