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Ferdi Tayfur'a da önermişler... "Şifa aynası" olarak biliniyor: Yüz felcine iyi geldiği düşünülüyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Buluca köyünde halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen ayna, yüz felci tedavisinde umut kaynağı olarak kabul ediliyor. Köy muhtarı Metin Yılmaz, aynanın geçmişte ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da önerildiğini ancak Tayfur'un kabul etmediğini belirtti. Yılmaz, aynanın arkasında yer alan yedi günlük ibadet sürecinin, yüz felci hastalarına şifa verdiğini söyledi.

Ferdi Tayfur'a da önermişler... "Şifa aynası" olarak biliniyor: Yüz felcine iyi geldiği düşünülüyor
Çiğdem Sevinç

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buluca köyünde bulunan ve halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen aynanın yüz felci hastalarına umut olduğuna inanılıyor. Yıllar önce köye gelen evliyalar tarafından getirildiği belirtilen ayna, vatandaşlar tarafından özel bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. İnanışa göre, aynanın arkasında yazılı olan yedi günlük bir ibadet süreci eksiksiz tamamlandığında, yüz felci geçiren hastalar sağlıklarına kavuşuyor.

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FERDİ TAYFUR'A DA ÖNERMİŞLER

Köy muhtarı Metin Yılmaz, Fransa başta olmak üzere yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların aynadan şifa aradığını söyledi. Buluca köyünde ziyaretçilerini bekliyor. Aynanın birçok kişiye iyi geldiğini belirten Yılmaz, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da bu aynayı önerdiklerini, ancak Tayfur'un bunu kabul etmediğini söyledi.

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"İBADETLER YERİNE GETİRİLDİĞİNDE YÜZ FELCİ GEÇİREN HASTALAR ŞİFASINI BULUYOR"

Aynayı kullanan herkesin iyileştiğini iddia eden Yılmaz, "Bunun adı ayna olarak geçiyor ama bakıldığında kendinizi gösteren bir ayna değildir. Zamanında bu köyde yaşayan evliyaların yıllar önce getirmiş olduğu bir aynadır. Bu aynanın özelliği ise yüz felcini geçirmesi. Bu aynanın yedi günlük bir ibadet süreci var. Aynanın hemen arkasında yazıyor. Aynayı kullanırken uygulanan ibadetler yerine getirildiğinde yüz felci geçiren hastalar şifasını buluyor. Ünlü isimlerden olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a da biz bu aynayı kullandırmak istedik ama kabul etmedi. Yüzü felçli hastaların hepsine bu aynayı veriyoruz. Aynanın arkasında yazan ibadetleri yedi gün boyunca uyguluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu aynayı Fransa gibi yurtdışındaki ülkelere de gönderdik. Türkiye'nin çoğu yerine de gitti. Bu aynanın gittiği hastadan şifasız döndüğünü hatırlamıyorum" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
felç Çankırı ayna
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