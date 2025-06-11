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Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye akını devam ediyor

Evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7’den 70’e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor.

Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye akını devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ardından Manisalılar, "Geç bulduk, çabuk kaybettik" diyerek üzüntülerini dile getirirken, Ferdi Zeyrek’in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor.

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Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek'e başsağlığı dilerken, Özgür Özel'e de "Tüm Türkiye'ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim." dedi.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
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