Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye akını devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ardından Manisalılar, "Geç bulduk, çabuk kaybettik" diyerek üzüntülerini dile getirirken, Ferdi Zeyrek’in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor.

Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek'e başsağlığı dilerken, Özgür Özel'e de "Tüm Türkiye'ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim." dedi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır