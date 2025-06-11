Ferdi Zeyrek'in eşinden acı dolu paylaşım! Son fotoğrafı ile not düştü...

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi altına alındığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI DUYURMUŞTU

Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

MEYDAN DOLDU TAŞTI

Dün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen cenaze törenine, vatandaşlar adeta akın etti. Meydan dolup taşarken kalabalığın neredeyse sonu gözükmez hale geldi. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Zeyrek'in cenaze töreni sırasında da duygusal anlar yaşandı.

“NEREDEN BİLECEKTİM SON FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİĞİNİ”

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından eşi Nurcan Zeyrek sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Eşinin hayatını kaybetmeden önce birlikte çekildikleri son fotoğrafı paylaşan Nurcan Zeyrek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayram sabahı nasılda mutluyduk. Nereden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini kalbim.”

Nurcan Zeyrek'in bu paylaşımı bir kez daha belediye başkanının sevenlerini hüzne boğdu. Nurcan Zeyrek'e sosyal medyadan taziye mesajı yağdı.