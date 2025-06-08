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Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi! İhmaller zinciri tespit edildi

Ferdi Zeyrek’in evinde yaşanan kaza ile ilgili ilk bulgular açıklandı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, görevlendirilen bir heyetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Ulutaş “ Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi! İhmaller zinciri tespit edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Bu sırada Büyükşehir Belediye Başkanının evinde de kazanın neden yaşandığına ilişkin incelemeler yapıldı. Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini aktardı.

ELEKTRİK ODASINDA ISLAK ZEMİN

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin birçok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, sosyal medya hesabı üzerinden şunları bildirdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

mahir ulutas

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

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KIZI NEHİR ZEYREK'TEN AÇIKLAMA! KAZA İLE İLGİLİ VAHİM İDDİA

Zeyrek'in hayati tehlikesi sürerken, kızı Nehir Zeyrek'ten "Kaza ihmaldi" açıklaması geldi. Kazadan önce şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığının iddia edildiğine dikkat çeken Zeyrek, "Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır" ifadelerini kullandı.

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3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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havuz elektrik kaza sonuç Ferdi Zeyrek
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