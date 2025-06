Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece evinde elektrik akımına kapılması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik" açıklaması yapılmıştı.

ÇARPICI İDDİA

Zeyrek'in kızı sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Babasının bacağından akıma kapıldığını ifade eden Nehir Zeyrek "Şartelin atmaması için voltaj bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, yaşananları anlattı. İşte Zeyrek'in açıklamasından satır başları:

“Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediği ile alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu.

Yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajın bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin”