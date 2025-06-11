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Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Dün gözaltına alınan havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. sevk edildikleri mahkemede, serbest bırakıldı. Savcılığa ulaşan bilirkişi raporuna göre, teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ferdi Zeyrek
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