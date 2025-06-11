Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır