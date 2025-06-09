Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında son açıklama! Başhekim dünle karşılaştırararak anlattı: "Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

CBÜ Hafta Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili son olarak şu bilgileri paylaştı:

Uzunca bir süre kalbi durdu. Dünden farklı olarak, iyi ya da kötü durumda gelişme yok. Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Geldiği saat itibarıyla destek anlamında diyalize bağlanmıştı.

Oluşturulan grupta tartışarak, ortak akılla tedavi sürecini devam ettiriyoruz.

Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Şu an hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız.

20'DEN FAZLA TANIĞIN İFADESİ ALINDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.

Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

BAKAN TUNÇ: OLAYDA TEKNİK ARIZALAR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklamasında "İlk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir" demişti.