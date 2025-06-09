HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında son açıklama! Başhekim dünle karşılaştırararak anlattı: "Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"

Oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Zeyrek'in sağlık durumu hakkında son dakika haberleri merak ediliyor. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi İsmet Topçu son durumu paylaştı. Topçu "Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Şu an hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız" dedi.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında son açıklama! Başhekim dünle karşılaştırararak anlattı: "Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"
Hazar Gönüllü

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

CBÜ Hafta Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili son olarak şu bilgileri paylaştı:

  • Uzunca bir süre kalbi durdu. Dünden farklı olarak, iyi ya da kötü durumda gelişme yok. Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

  • Geldiği saat itibarıyla destek anlamında diyalize bağlanmıştı.

  • Oluşturulan grupta tartışarak, ortak akılla tedavi sürecini devam ettiriyoruz.

  • Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Şu an hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız.

AW471735_02

20'DEN FAZLA TANIĞIN İFADESİ ALINDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.

Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

AW471750_04

BAKAN TUNÇ: OLAYDA TEKNİK ARIZALAR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklamasında "İlk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."
İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcıİmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fuhuş ve uyuşturucu iddiası sonrası Beyaz TV'den kovuldukları söylendi! Her şeyi ifşa etti

Fuhuş ve uyuşturucu iddiası sonrası Beyaz TV'den kovuldukları söylendi! Her şeyi ifşa etti

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi çıktı

Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi çıktı

9 bin yıllık miras yok oldu!

9 bin yıllık miras yok oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.