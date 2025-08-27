HABER

Feribotta dehşet anları! Kadın kendisini bir anda denize bıraktı... O anlar kameralara yansıdı

Melih Kadir Yılmaz

Yalova'dan hareket eden ve Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta bulunan S.K. (35) isimli bir kadın, feribot denize açıldıktan kısa bir süre sonra kendisini denize bıraktı. Kadının atladığını gören başka bir yolcu durumu ekiplere bildirdi. Kadın, daha sonra başka bir yolcu ve sahil güvenlik ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte o anlar...

Alınan bilgiye göre, 23 Ağustos 2025 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi'nden feribota binen S.K. (35) adlı kadın yolcu, denize açıldıktan bir süre sonra gemi korkuluklarının arka kısmına geçti.

FERİBOTTAN ATLADI

Buradan vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın kendini denize bıraktı. Olayı gören feribottaki yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi.

ARKASINDAN BİR KİŞİ DAHA ATLAYIP YARDIMCI OLDU

Gemi durdurulurken, o esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına yetişti. Bölgeye ayrıca sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının can simitlerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ! OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili kadının kendini denize bıraktığı ana ait görüntüler çıktı.

(İHA)

