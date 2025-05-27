Fesih kararı sonrası ilk! Bahçeli kapıda karşıladı: DEM Parti'den MHP'ye ziyaret

MHP ve DEM Parti'nin TBMM'deki görüşmesi saat 11.30'da başladı.

Görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşiyor.

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında atılacak adımların konuşulması, Bahçeli’nin ‘komisyon’ çağrısının ele alınması bekleniyor.

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMEDE ÖNDER VE TÜRK DE VARDI

Daha önce yine Bahçeli'nin makamında 2 Ocak'ta gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katılmıştı.

YARIN AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEKLER

DEM Parti heyeti yarın saat 15.00'te AK Parti'ye ziyaret gerçekleştirecek.