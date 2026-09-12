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Festivalde 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak

İstanbul’da 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Diyarbakır yöresel ürünler ve Ciğer festivalinde 1 ton Çüngüş salçası, festivali ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Festivalde 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak

Esenler Çüngüş ve Çermik Köyleri Derneği tarafından, Diyarbakır, Çermik ve Çüngüş ilçelerinin tanıtımı için festival düzenlenecek. Festivalde, katılımcılara 1 ton coğrafi tescilli Çermik biberi ve 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak. Festivale ilahi ezgi sanatçısı, Abdurrahman Önül ve Diyarbakır yöresine ait yöresel sanatçılar, ücretsiz konserler verecek. Festivale katılanlar coğrafi tescilli, Diyarbakır ciğer kebabını tadabilecek. Diyarbakır yöresine ait yöresel ürünler sergilenecek.
Festival komitesi sözcüsü Hidayet Deniz; Diyarbakır lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşların, Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan festivale davet etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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