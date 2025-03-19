Fethiye’de 19 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Fethiye’de devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan GBT sorgulamasında, şahsın K.T. (30) olduğu ve hakkında 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.T.'nin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından arandığı, ayrıca kesinleşmiş 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezasının olduğu belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şahıs, gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır