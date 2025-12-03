HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye'de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, onlarca karavan ve bungalov küle döndü.

Fethiye'de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda karavan ve bungalovların bulunduğu alanda ilk tespitlere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

Fethiye de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi 1

Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı. Alevler bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fethiye de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi 2

ALEVLER ONLARCA KARAVAN VE BUNGALOV EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Ekipler, hem karavan ve bungalovları saran, hem de ormanlık alanı etkileyen alevlere müdahalede bulundu. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fethiye de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi 3

Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Fethiye de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi 4

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Fethiye de alevler onlarca karavan ve bungalov evi küle çevirdi 5

(İHA)

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiŞanlıurfa’da 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın Fethiye bungalov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.