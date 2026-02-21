HABER

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Fethiye-Antalya karayolunda gece saatlerinde bir aracın çarpması sonucu ölen genç erkek kurt, Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı genetik araştırma projesine dahil edildi. Uzmanlar, yerleşim yerlerine yaklaşan kurtların genetik bütünlüğünün korunması için kritik veriler topluyor.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha Mahallesi mevkii yakınlarında, gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kurt (Canis lupus) telef oldu. Yapılan incelemelerde, kurtun yayılma ve alan arayışı dönemindeki genç bir erkek olduğu belirlendi. Ölen hayvandan genetik analizlerde kullanılmak üzere doku örnekleri alınarak kayıt altına alındı. Söz konusu vaka, Sakarya Üniversitesi yürütücülüğünde ve geniş bir uzman ekibin katılımıyla gerçekleştirilen "Ülke Çapında Kurtlara Dair Kapsamlı Bir Araştırma: Mekansal Genetiği, Ekoloji ve Hibridizasyonu" başlıklı bilim projesi kapsamına alındı. Proje ile Türkiye genelindeki kurtların genetik yapısı, köpeklerle melezleşme düzeyleri ve popülasyonun genetik dayanıklılığının ortaya konulması hedefleniyor.

"YABAN DOMUZLARINI TAKİP EDEREK ŞEHRE İNİYORLAR"

Konuyla ilgili teknik açıklamalarda bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, kurtların yerleşim alanlarına yönelmesinin temel nedenlerine değindi. İlemin; "Kurtlar, son yıllarda özellikle kış aylarında Ege ve Akdeniz kıyı şehirlerine kadar yaklaşabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, insanlar tarafından beslenmeye alıştırılan yaban domuzlarını (Sus scrofa) takip ederek yerleşim alanlarının çevresine gelmeleridir. Yaban domuzlarının şehir kenarlarında artan varlığı, kurtların da bu alanlara yönelmesine ve maalesef trafik kazalarıyla karşılaşmalarına yol açmaktadır" dedi.

"MELEZLEŞME CİDDİ BİR TEHDİT"

Kurtların ekosistem için "sigorta tür" olduğunu vurgulayan Dr. İlemin, melezleşme riskine karşı uyarılarda bulunarak "Şehir çevresine yaklaşan kurtların sahipsiz sokak köpekleri ile melezleştiği bilinmektedir. Bu durum, kurtların genetik bütünlüğünde bozulmalara, insandan daha az kaçınma gibi davranışsal değişimlere ve ekolojik rollerinde zayıflamalara neden olmaktadır. 'Girişimsel melezleşme' dediğimiz bu süreç, saf kurt popülasyonlarını uzun vadede yok olma girdabına sürükleyebilecek ciddi bir tehdittir. Bu projemizle, kurtların genetik bütünlüğünü koruyarak ekolojik bozulmanın önüne geçmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

