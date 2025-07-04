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Fethiye’de arızalanan ve sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye Turunçpınarı koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye’de arızalanan ve sürüklenen tekne kurtarıldı

Fethiye Turunç Pınarı Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye Limanı’na emniyete alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye
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