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Fethiye'de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ayakkabı mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada büyük çapta hasar oluştu.

Fethiye'de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Caddesi'nde, zabıta binasının karşısında bulunan ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Fethiye de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu 1

AYAKKABI MAĞAZASI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle Çarşı Caddesi bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İş yerinden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü. Dumanları fark eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fethiye de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu 2

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fethiye de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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