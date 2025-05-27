Fethiye'de belediyenin işlettiği plaj engelliler için düzenlendi

Fethiye Belediyesinin işlettiği Akmaz Halk Plajı'ndaki platform, bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Platform, engellilerin destek almadan denize girebilmelerine olanak sağlayacak.

"ENGELSİZ YAŞAM İÇİN PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmayla engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklediklerini kaydetti.

Engellilerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "Engelsiz yaşam için projelerimiz devam edecek." dedi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır