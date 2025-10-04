Fethiye’de çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı’nda gerçekleştirilen programa çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlikte çocuklar yerlere konulan tuvallere resimler yaparak Gazze’ye destek mesajlarını yansıttı. Çizimlerde Mescid-i Aksa, Türk ve Filistin bayrakları ile boykot çağrısı yapılan ürünler ön plana çıktı. Çocukların yüzlerine Türk ve Filistin bayrakları çizildi, ayrıca pamuk şeker ikram edildi.

"ÇOCUKLARIMIZ KÜRESEL VİCDANIN BİR PARÇASI OLDUKLARINI GÖSTERİYOR"

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Yetim Vakfı gönüllüsü Asım Aktürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilimizde Filistin’e destek çalışması yapıyoruz. Çocuklarımız burada çizdikleri resimlerle küresel vicdanın bir parçası olduklarını gösteriyor. Zulme karşı farkındalık oluşturmalarını, empati geliştirmelerini ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa karşı durmalarını hedefliyoruz" dedi.

