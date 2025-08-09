HABER

Fethiye'de kayalık alana sert inen paraşütçü ve yolcusu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yedek paraşütle kayalık alana sert bir şekilde iniş yapan yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu yaklaşık 3 saate kurtarıldı.

Fethiye'de kayalık alana sert inen paraşütçü ve yolcusu kurtarıldı

Yamaç paraşütü pilotu Elif A, Almanya uyruklu yolcusu ile Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistine yamaç paraşütü uçuşu yapmak için çıktı. Hazırlıklarını yapan ikili kalkışın ardından bir süre gökyüzünde süzüldü. İkilini daha sonra yedek paraşütle kayalık alana sert iniş yaptığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Fethiye de kayalık alana sert inen paraşütçü ve yolcusu kurtarıldı 1

UMKE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler serp ve kayalık alana inebilmek için iple kurtarma istasyonu kurdu. Yaralıların bulunduğu yere ulaşan ekipler, ikiliyi yaklaşık 3 saatlik operasyonla güvenli bölgeye tahliye etti. 112 Acil Sağlı ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
