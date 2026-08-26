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Fethiye'de paraşüt, kayalıklara düştü; 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, hayatını kaybetti.

Fethiye'de paraşüt, kayalıklara düştü; 2 ölü

Olay, saat 10.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış yaptı. Kıdıl ile Meng, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü.

8 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU KIDIL İLE MENG’İN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelere ulaşmakta güçlük çekti.

8 saat süren çalışma sonucu Kıdıl ile Meng’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Bulundukları noktadan alınan cansız bedenler, helikopterle bölgeden tahliye edilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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