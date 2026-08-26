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Marmara ve Ege'de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum'a ulaştı

Türkiye'nin su kaynaklarına, kıyılarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla 8 bin 333 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridini kanoyla kat etmek üzere İstanbul’dan yola çıkan Halil Uzel (57), 83 gün sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Zorlu yolculuğu anlatan Uzel, "Bugün 83'ncü günüm. Bunun neredeyse 70 günü arazide kamp atarak geçti. Genellikle kıyıya ulaşımı olmayan bakir koyları seçtim" dedi.

Marmara ve Ege'de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum'a ulaştı

İstanbul Poyrazköy'den 4 Haziran'da 'İnci' isimli kanosuyla yolculuğa çıkan emekli astsubay Halil Uzel, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak, 83 günde Bodrum’a ulaştı. Kumbahçe sahiline ulaşan Uzel'i, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile arkadaşları karşıladı. Karşılamada Uzel'e, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin hediyesi olan kitaplar takdim edildi. Halil Uzel, Bodrum'daki durağının ardından rotasına devam ederek Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne hareket edecek.

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 1

‘VEFA ROTASI’ İLE İZ BIRAKANLARIN İSİMLERİNİ HATIRLATIYOR

Doğaya, kıyılara ve su kaynaklarına dikkat çekmeyi amacıyla bu yolculuğa çıktığını anlatan Uzel, ‘Vefa Rotası’ projesi kapsamında gittiği bazı koylarda denize, spora, sanata, kültüre, topluma çok önemli iz bırakmış kişilerin isimlerini anarak gündeme getirdiğini söyledi.

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 2

Uzun yıllardır doğa sporlarıyla ilgilendiğini anlatan Uzel, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti. Halil Uzel, yola çıkış hikayesini şöyle anlattı:

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 3

'BU HAYALİ PLANLIYORUM'

"Uzun yıllardır doğa sporuyla uğraşıyorum, başta dalış olmak üzere. 2012'den beri de bu hayali kendime planlıyorum. Hayalinin peşine gitmekle başladı her şey. Fakat bu daha önce yapılmamış ve zorlu bir mücadelenin içerisine bazı sosyal sorumluluklar da koymaya karar verdim. Öncelikle Vefa Rotası isminde bir bölümüm var. Burada denize, spora, sanata, kültüre, topluma çok önemli iz bırakmış kişilerin ve projelerin belli koylarda ya da rotalarda ismini anıyorum, onlardan bahsediyorum. Ayrıca 'Kıyılar halkındır' mottosuyla yola çıktım. Burada ayrıca vermek istediğim şey, bir hayali gerçek mümkün kılmak için planlama yapmak, bunun için çalışmak, hazırlanmak ve yola çıkmak gerekiyor. Bu sadece deniz sporu ya da bir spor için değil, hayal ettiğiniz şeyi plana çevirip bunu sonuna kadar götürebilirsiniz. Bu 3 yıllık bir proje olacak. Türkiye'nin bütün kıyı şeridini geçen, tam tamına geçen ilk kişi olacağım. 8 bin 333 kilometre Türkiye'nin resmi kıyı uzunluğu. Buna adalar da dahil. Hatay'a vardıktan sonra, İstanbul'da 4 Haziran'da başladığım yolculuğuma Hatay'da noktaladıktan sonra, Karadeniz etabını baharda geçeceğim. Ve sonrasında da gene Ege ve Hatay'a doğru inerken Türkiye'nin adalarını geçmeye başlayacağım. Türkiye'nin adaları bittikten sonra da Van Gölü'nden başlayarak Türkiye'nin iç sularına, yani göllerine geçiş yapacağım. Ve yaklaşık 3 yıl sonra 10 bin kilometrenin üzerinde bir mesafeyle bu bitecek. Artık yeni bir hayalim var: Akdeniz'i geçen ilk Türk olmak istiyorum. Onun için de 3 yıl sonrasına bakacağız. Şu an 57 yaşındayım, 60 yaşında Akdeniz'i geçmek fena bir fikir değil" dedi.

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 4

'70 GÜNÜ KAMP YAPARAK GEÇTİ'

Açıklamasını sürdüren Uzel, "Bugün 83'ncü günüm. Bunun neredeyse 70 günü arazide kamp atarak geçti. Genellikle kıyıya ulaşımı olmayan bakir koyları seçiyorum. Hem güvenlik açısından, hem kimseyi rahatsız etmemek açısından. Kesinlikle ateş yakmıyorum. Kendi yanımda kısıtlı gıda ve bazı desteklerle devam ediyorum. Onun dışında balıkçı barınakları, özellikle ülkemizdeki balıkçıların deniz insanı olanların beni karşılayışları ve misafir edişleri çok güzel. Bu bölgede de özellikle Torba balıkçı barınağına Ercan kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gördüğüm en iyi balıkçı barınağına sahipler. Onun dışında da tanıdığım insanlar oluyor dalıştan dolayı ya da başka çevreden, onları görmüş oluyorum. Kısıtlı iki alanım var. Toplam 110 litrelik bir kapasiteyle kamp malzemeleri, acil durum eşyalarım, can yeleğim, telsizim, teknik ekipmanlarım derken toplamda 110 litre yani yaklaşık 60 kiloluk artı ağırlığım var. Kano da 5 metre uzunluğunda ve 30 kilo. Saatte ortalama 2.5- 3 mil rahatlıkla gidebiliyorum eğer karşı rüzgar çok sert olmazsa. En son Saroz'da 60 kilometrelik bir karşı rüzgar çıktı karşıma, onun dışında da günlük ortalama 30 ila 40 kilometre arası kıyı şeridi olarak hesaplarsak yol alıyorum. Ya da 20 mil civarı deniz üzerinden düşünürsek yol alıyorum" diye konuştu.

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 5

Marmara ve Ege de kanoyla zorlu yolculuk! 83 gün sonra Bodrum a ulaştı 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kano
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