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Kucağında çocuğuyla eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kucağında çocuğuyla eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı.

Kucağında çocuğuyla eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti 1

KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARKEN KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kucağında çocuğuyla eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti 2

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Diyarbakır
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