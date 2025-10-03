HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısı sonrası Muğla Fethiye’de 15 saat içinde metrekareye 107.7, Seydikemer 101.3, Fethiye Arpacık 90,8, Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesine 81,7 kilogram yağış düştü. Ortaca ilçesine de yaklaşık 90 kilogram yağış düştüğü tahmin ediliyor.

Fethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştü

Gece saat 03.00’da başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Muğla’da özellikle Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ortaca’da araçlar su altında kalırken, yağmurun şiddetini arttırdığı ilçelerde sokaklar ve evlerin bahçeleri su baskınına maruz kaldı.

Fethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştü 1

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm kurulların teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Akşam saatleri itibari ile 109 ihbar bildirimi yapıldığı açıklandı. Açıklamada, "Muğla il genelinde devam eden fırtınalı ve yağmurlu hava özellikle Ula, Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerini etkilemektedir. Mevcut hava şartları nedeniyle yol ve ev bahçelerinin suyla doğması gibi durumlar yaşanmaktadır. Bugün itibariyle 109 ihbar bildirilmiştir. Gece saatlerinden itibaren teyakkuzda bekleyen AFAD, İtfaiye, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Karayolları, Elektrik Şirketi, 118 Araç, 231 Personel, 2 Bot, 15 Jeneratör, 6 Dalgıç Pompa, 29 Motopomp ve 8 Vidanjör ile ihbarlara hızlı müdahale etmektedir. An itibariyle elimizde yağışlar sebebiyle mahsur kalma veya yan aranma gibi ihbara bulunmamaktadır" denildi.

Fethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştü 2

FETHİYE, SEYDİKEMER’E REKOR YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 18.00 itibari ile Muğla’da gerçekleşen yağış miktarı açıklandı. Buna göre, metrekareye Fethiye’de 107.7, Seydikemer 101.3, Fethiye Arpacık 90,8, Köyceğiz Zeytinalanı 81,7, Köyceğiz Otmanlar 79.8, Ula Akyaka 66, Dalaman 77.8, Yatağan 47,9, Marmaris Çetibeli 18.3, Bodrum 23.5, Kavaklıdere 15.3, Menteşe Muratlar Mahallesi 41.5, Milas 37.6, Ortaca yaklaşık 90 kilogram olarak ölçüldü.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralıManisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler! "Meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler! "Meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz"
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.