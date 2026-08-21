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Fethiye'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Balık Hali'ndeki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fethiye Balık Hali'nde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler, restoranın bitişiğindeki bazı işletmelerin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle restoranda ve bitişiğindeki bazı iş yerlerinin çatı kısımlarında hasar oluştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Fethiye
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