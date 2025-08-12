HABER

Fethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri O.K. ve M.T. ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.K. ve A.D.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

