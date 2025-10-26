Fethiye'de yamaç paraşütü kayalık alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır