Fethiye Leylek koyunda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi Leylek koyuna ter edilen 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
08.11.2025 20:09
+
Yorum Yap
+
Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum