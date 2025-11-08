Fethiye Leylek koyunda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır