HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13’ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 8'i mahkemeye çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öte yandan mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosya ile birleştirildiğini belirtti. Ayrıca 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı ve Songül Kaloğlu hakkında da iddianame hazırlandı.

Yenidoğan Çetesi davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi 1

‘BEBEĞİN ÖLMESİ NE İŞİME YARAYACAK’

Savunma yapan tutuklu sanık Zeki Ötünç, "Kerem Muhammet Tokluoğlu hastanede yatıyordu. Bebek zaten hastaneye geldiğinde değerleri kötüydü. Biz onu hayatta tutmak için her şeyi yaptık. Ben Tokluoğlu bebeği kasten öldürmekle suçlanıyorum ama bebeğin ölmesi ne işime yaracak bundan ne para kazanacağım neden kastım olsun? Bebeğin kaşı güzel diye mi kurtarayım veya kurtarmayayım. 'Çocuğu öldürdün' deniyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Adli Tıp Kurumu raporlarını okuyorum ama inanamıyorum tamamen gerçek dışı şeyler yazılmış. Biz doktorlar hastalarımız hayata tutunsun diye uğraşıyoruz, suçsuzum" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi 2

'YANLIŞ DOZ UYGULADIM DİYE SUÇLANIYORUM'

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, "Bir aileye bebeğin öldüğünü söylemek çok zor ancak bebeğin ölümüyle benim bir ilgim yok. Doktor geliyor öldüğünü görüyor hastaneden çıkıp gidiyor. Benim aileye ne demem gerekiyor. Doktor kaçtı mı demem lazımdı. Ben bir buçuk yıl boyunca yanlış doz uyguladım diye yargılanıyorum" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi 3

‘BEN HASTAYI KABUL ETTİM DİYE SUÇLANIYORUM’

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, "Tamamen tapeler üzerinden giden bir soruşturma. Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Bebeklere otopsi yapılmamış. Bebeklerin ölümüne neye dayanarak karar vermiş. İddianameyi yürüyen savcı otopsi alsaydı keşke otopsi alınsaydı hangi bebeğin neden öldüğünü net öğrenecektik. Ben hurafelerle yargılanıyorum. Benim tıbben hükümlüsü olduğum tek bebek Halime bebek. Halime bebek, Tekirdağ Şehir Hastanesinde doğmuş. Oraya gitmeden 2 hastaneye daha gitmiş. O hastanelerde doktor ne gördü de gönderdi. Şehir Hastanesi anneyi doğuma almış. Halime bebeğin bir öncesi var. Şehir Hastanesi'nde neonatolog yok ama neden kabul etmiş. Halime bebek ölü doğmuş. Hiçbir kası kıpırdamıyor. Bebeği müdahaleye başlıyorlar yirminci dakikada dönüyor. 20 dakika beynine kan gitmiyor. Anne karnında kim bilir ne zamandır beynine kan gitmedi. Bebek yenidoğan uzmanı yok diye başka hastaneye sevk ediliyor. Bu bebeğin doğumu olsun demişler. Ama bebek ölü doğunca gidip başkasında ölsün demişler. Ben bir doktorum. Ben 10 binlerce hasta baktım. Ağzını aç kapa hasta bakmadım. Yenidoğan hastası baktım. Bu bebek kendi nefes alıp veremiyor. Bu artık beyin ölümü gerçekleşmiş bir bebek. 2 ay biz hastayı yaşattık. Ben şimdi böyle bir hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum. Bu olay çözülecek bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi 4

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşmada görüşünü bildiren Cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma sanıkların savunmasına devam etmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.

(DHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Kar geliyorBatı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Kar geliyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
soruşturma bebek yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.