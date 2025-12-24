'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıklar ifade verdi, dava yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 8'i mahkemeye çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öte yandan mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosya ile birleştirildiğini belirtti. Ayrıca 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı ve Songül Kaloğlu hakkında da iddianame hazırlandı.

‘BEBEĞİN ÖLMESİ NE İŞİME YARAYACAK’

Savunma yapan tutuklu sanık Zeki Ötünç, "Kerem Muhammet Tokluoğlu hastanede yatıyordu. Bebek zaten hastaneye geldiğinde değerleri kötüydü. Biz onu hayatta tutmak için her şeyi yaptık. Ben Tokluoğlu bebeği kasten öldürmekle suçlanıyorum ama bebeğin ölmesi ne işime yaracak bundan ne para kazanacağım neden kastım olsun? Bebeğin kaşı güzel diye mi kurtarayım veya kurtarmayayım. 'Çocuğu öldürdün' deniyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Adli Tıp Kurumu raporlarını okuyorum ama inanamıyorum tamamen gerçek dışı şeyler yazılmış. Biz doktorlar hastalarımız hayata tutunsun diye uğraşıyoruz, suçsuzum" dedi.

'YANLIŞ DOZ UYGULADIM DİYE SUÇLANIYORUM'

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, "Bir aileye bebeğin öldüğünü söylemek çok zor ancak bebeğin ölümüyle benim bir ilgim yok. Doktor geliyor öldüğünü görüyor hastaneden çıkıp gidiyor. Benim aileye ne demem gerekiyor. Doktor kaçtı mı demem lazımdı. Ben bir buçuk yıl boyunca yanlış doz uyguladım diye yargılanıyorum" dedi.

‘BEN HASTAYI KABUL ETTİM DİYE SUÇLANIYORUM’

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, "Tamamen tapeler üzerinden giden bir soruşturma. Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Bebeklere otopsi yapılmamış. Bebeklerin ölümüne neye dayanarak karar vermiş. İddianameyi yürüyen savcı otopsi alsaydı keşke otopsi alınsaydı hangi bebeğin neden öldüğünü net öğrenecektik. Ben hurafelerle yargılanıyorum. Benim tıbben hükümlüsü olduğum tek bebek Halime bebek. Halime bebek, Tekirdağ Şehir Hastanesinde doğmuş. Oraya gitmeden 2 hastaneye daha gitmiş. O hastanelerde doktor ne gördü de gönderdi. Şehir Hastanesi anneyi doğuma almış. Halime bebeğin bir öncesi var. Şehir Hastanesi'nde neonatolog yok ama neden kabul etmiş. Halime bebek ölü doğmuş. Hiçbir kası kıpırdamıyor. Bebeği müdahaleye başlıyorlar yirminci dakikada dönüyor. 20 dakika beynine kan gitmiyor. Anne karnında kim bilir ne zamandır beynine kan gitmedi. Bebek yenidoğan uzmanı yok diye başka hastaneye sevk ediliyor. Bu bebeğin doğumu olsun demişler. Ama bebek ölü doğunca gidip başkasında ölsün demişler. Ben bir doktorum. Ben 10 binlerce hasta baktım. Ağzını aç kapa hasta bakmadım. Yenidoğan hastası baktım. Bu bebek kendi nefes alıp veremiyor. Bu artık beyin ölümü gerçekleşmiş bir bebek. 2 ay biz hastayı yaşattık. Ben şimdi böyle bir hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum. Bu olay çözülecek bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşmada görüşünü bildiren Cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma sanıkların savunmasına devam etmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.

(DHA)

