Fethiye ve Bodrum’da denizde panik! Tekneler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yapan ve itinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaincir açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Aspat Koyu'nda emniyetle demirletildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 12 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ece Marina’da emniyete alındı.
