HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye ve Bodrum’da denizde panik! Tekneler kurtarıldı

Fethiye’de ve Bodrum’da arıza yapan tekneler ekipler tarafından kurtarıldı. Bodrum’daki teknede 2 kişi varken Fethiye’deki teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Fethiye ve Bodrum’da denizde panik! Tekneler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yapan ve itinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaincir açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Aspat Koyu'nda emniyetle demirletildi.

MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN TEKNE KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 12 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ece Marina’da emniyete alındı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump dikkat çeken bir çıkış daha: 'Savaş değil, sağduyu'Trump dikkat çeken bir çıkış daha: 'Savaş değil, sağduyu'
Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vuran şüpheli tutuklandıDurduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vuran şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Fethiye tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.