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Fethiye’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, 2 polis yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza ihbarına giden trafik polislerinin bulunduğu otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı.Kaza, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde meydana geldi.

Fethiye’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, 2 polis yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza ihbarına giden trafik polislerinin bulunduğu otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazası ihbarına giden 2 trafik polisinin bulunduğu otomobil, Muhammet Furkan Baydil idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Baydil ile 2 polis memuru yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Baydil, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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