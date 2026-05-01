Fethiye’de karıştığı olay sonrası Antalya’ya kaçarken yakalandı

Fethiye’de asayiş olayına karışan İ.A. isimli şahıs, Antalya’ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen olayın ardından çalışma başlattı. Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelinin kaçış güzergahlarını takibe alan emniyet güçleri, olayın faili olduğu belirlenen İ.A. isimli şahsın bir araçla Antalya istikametine doğru hareket ettiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda; kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği ve 17 adet uyuşturucu hap (Lyrica 300 mg) bulundu. İ.A. gözaltına alınırken. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

