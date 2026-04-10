Fethiye’de kaya düşmesi sonucu Faralya yolu ulaşıma kapandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kelebekler Vadisi Seyir Terası ilerisinde, uzun süredir düşme tehlikesi nedeniyle önlem alınması gündemde olan kayalar yerinden koparak Faralya yoluna düştü. Yola savrulan büyük kaya parçaları nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, yol güvenliği sağlanarak araç geçişine kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede yeni kaya düşme riskine karşı incelemelerin sürdüğünü ve temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.