HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye’de kaya düşmesi sonucu Faralya yolu ulaşıma kapandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı.Kelebekler Vadisi Seyir Terası ilerisinde, uzun süredir düşme tehlikesi nedeniyle önlem alınması gündemde olan kayalar yerinden koparak Faralya yoluna düştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kelebekler Vadisi Seyir Terası ilerisinde, uzun süredir düşme tehlikesi nedeniyle önlem alınması gündemde olan kayalar yerinden koparak Faralya yoluna düştü. Yola savrulan büyük kaya parçaları nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, yol güvenliği sağlanarak araç geçişine kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yetkililer, bölgede yeni kaya düşme riskine karşı incelemelerin sürdüğünü ve temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.