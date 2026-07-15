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FETÖ’cü isimler ABD’deki rahat hayatı dikkat çekiyor

FETÖ 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurtdışına kaçırdı. Örgüt yöneticilerinin rahat yaşamları için öncelikli tercihleri Batılı ülkeler oldu. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin kısa zamanda daimi aldıkları oturum izinleri, konforlu yaşam tarzları, gösterişli düğünleri, villaları, farklı ülkelere seyahat ederken isim değişikliği yapmaları birçok kez gündeme geldi.

FETÖ’cü isimler ABD’deki rahat hayatı dikkat çekiyor

FETÖ’nün üst düzeyleri 15 Temmuz sonrası geride bıraktıkları mensuplarının geçirdikleri hukuki süreçleri, hapis cezalarını ve gaybubet evlerinde saklanmalarını “imtihan” gibi lanse etti. Geride kalan ve kaçak hayatı yaşayan örgüt mensupları gördükleri bu ayrım karşısında bağlılıklarını yitirdi. Örgüt yöneticileri ise bu konforlu yaşamı sürdürmeye devam etti.

FETÖ’CÜLER ABD’DE RAHAT YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

ABD’de örgüt yöneticileri, mahrem birimlerin yöneticileri, 15 Temmuz darbe girişimine karışan sivil imamların aileleri ve rütbeli askerler örgütün finansmanı ile mevcut yaşam standartlarına ulaştı. FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi ailesiyle ABD’de New Jersey’de yaşıyor.

FETÖ’cü isimler ABD’deki rahat hayatı dikkat çekiyor 1

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün ailesinin oturduğu New Jersey’deki ev de FETÖ’nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Hattı işlemleri Adil Öksüz’ün ABD’de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi.

Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek’in ailesi de ABD’de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden. Çocukların okul ve eğitim masraflarına kadar örgüt darbeci Hakan Çiçek’in ailesini finanse ediyor.

FETÖ’cü isimler ABD’deki rahat hayatı dikkat çekiyor 2

FETÖ MENSUPLARININ YOLLADIĞI PARALARLA TİCARET YAPIYORLAR

FETÖ’nün mahrem yöneticileri ABD’de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD’de yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ’nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler refah içindeki yaşamlarına devam ediyorlar.

FETÖ’cü isimler ABD’deki rahat hayatı dikkat çekiyor 3

ÜST DÜZEYE 10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ’nün ABD’de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti’nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti’nin bazı üyeleri var.

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fetö
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