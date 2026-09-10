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FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı

Ankara'da 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., saklandığı gizli bölmede yakalandı. Şahsın örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt bünyesinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve 'örgüt abisi' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı 1

FETÖCÜ FİRARİ BÖYLE YAKALANDI

Hakkında arama kararı da bulunan S.D., adreste dolabın içinde üst taraftaki gizli bölmede yakalandı. Şüphelinin örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt bünyesinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve 'örgüt abisi' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü saklandığı gizli bölmede yakalandı 2

AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "FETÖ’ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara
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