FETÖ için 30 ilde düğmeye basıldı! Onlarca kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 30 ilde FETÖ’ye yönelik 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda 91 kişi yakalandı, 64'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyon sonucunda yakalanan 91 şüpheliden 64'ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

