FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik duruşmada sanıktan şok savunma

Duruşmada savuma yapan tutuklu sanık Uğur Önder, "Derslerde FETÖ ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadım. Bu örgütün geçmişte üyesiydim ancak pişmanım. Paralar posta kutularına, apartman girişlerine, araçların aynalarına, su sayaçlarının yanına ya da farklı noktalara bırakılıyordu. Ben de bazen bu paraları alıyor ya da bırakıyordum. İlk parayı Batman'da bir kuyumcudan teslim aldım" dedi.

FETÖ SANIĞINDAN ŞOK SAVUNMA

6 Mayıs 2025 yılında Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda tutuklanan sanıklardan 5'i ilk kez Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar, sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Orhan K., "Hakkımdaki iddianamede örgütü finanse ettiğim iddia ediliyor ancak bu suçlamaları kabul etmiyorum. Kapatmış olduğum bir şirket üzerinden örgüte finans sağladığım öne sürülüyor, bunların tamamı gerçek dışıdır. Bazı kişilerle ortak olduğum söyleniyor, bu da doğru değildir. Şirketlerimin örgütle herhangi bir bağlantısı olamaz. Taner Nakıboğlu'nu yaklaşık 25 yıldır tanıyorum. Kendisi arkadaşımdır ve ticaret yaptığım bir insandır. Cezaevinden çıktıktan sonra yanında çalışabileceğini söyledim. Eski dosyasını biliyordum. Hayat felsefeme tamamen ters olan bir yapıyı hiçbir şekilde finanse etmedim. 14 aydır tutukluyum. Uğur Önder, şirketime e-ticaret elemanı olarak başladı. Daha önce FETÖ'den yargılandığını biliyordum ancak ben işe alırken insanların geçmişine değil, işlerine bakarım. Banka hesaplarımdaki tüm para transferlerinin açıklamaları mevcuttur. Ofisimde ele geçirilen Sızıntı dergisi bana ait değildir. Ofis birçok odadan oluşuyor ve dergi benim odamdan çıkmadı. Dosya kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınmış ancak sanıkların büyük çoğunluğunu tanımıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"FETÖ İLE HİÇBİR ZAMAN BAĞLANTIM OLMADI"

Diğer tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, "Kimseyle para alışverişim olmadı. Daha önce 72 ay cezaevinde kaldım ve adli kontrol altındaydım. Yeniden tutuklanma korkusuyla hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmadım. Bir ay Gaziantep'te, bir ay İstanbul'da kalıyordum. İddianamede Naksan Holding'in sahibi olduğum yazıyor ancak şirkette yalnızca yüzde 10 hissem vardı. FETÖ ile hiçbir zaman bağlantım olmadı. Hiçbir toplantısına katılmadım, kod adım olmadı. Cezaevinden çıktıktan sonra eşimin banka hesabını kullandım. Kalp rahatsızlığım bulunuyor. HTS kayıtlarında ailemle yaptığım görüşmeler dışında örgütsel hiçbir görüşme yoktur. Evimde bulunan ve üzerinde ‘mentor' yazan liste kızımın okuluyla ilgilidir. Gizli tanığın beyanlarında doğru olan tek şey adım ve soyadımdır. Hiçbir zaman örgüte para aktarmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACIM SADECE PARA KAZANMAKTI"

Tutuklu diğer sanık Muhammed Ahmet Ramadan, "Ben Mısır vatandaşıyım ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. 2013 yılında Türkiye'ye geldim. 2018 yılında tercüman olarak çalışmaya başladım. Daha sonra Arapça ve İngilizce kursları vermek amacıyla sosyal medyada ilan verdim. Bu sırada Said isimli kişi bana ulaştı ve bir öğrenciye Arapça dersi verip veremeyeceğimi sordu. Kabul ettim. Daha sonra bana düzenli olarak öğrenciler yönlendirdi. İlk başta sosyal medya, daha sonra Signal üzerinden iletişim kurduk. Said'in yönlendirmesiyle dijital platform üzerinden yaklaşık beş öğrenciye ders verdim. Amacım sadece para kazanmaktı. Bazı öğrencilere ulaştırılmak üzere Said'in gönderdiği paraları teslim ettim. Örgüte üye olmak gibi bir niyetim yoktu, böyle bir yapının içinde olduğumu da bilmiyordum. Bana mentor ya da eğitim koçu deniliyordu. Emniyette bunun FETÖ ile bağlantılı olduğunu öğrenince etkin pişmanlıktan yararlanmak istedim. Derslerde örgütsel hiçbir paylaşım yapmadım. Pişmanım. 15 aydır tutukluyum. Defalarca mahkemeye çıktım ve bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ÖĞRENCİ İÇİN 50 DOLAR ÖDEME YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Tutuklu sanık Uğur Önder, "Cezaevinden çıktıktan sonra Diyarbakır'da uzun süre iş aradım ancak geçmişte FETÖ'den yargılanmış olmam nedeniyle kimse bana iş vermedi. Bu sırada Said bana ulaştı, maddi ve manevi destek oldu. Bana çeşitli noktalara bırakılan paraları alıp başka kişilere ulaştırmamı söyledi, ben de bunu yaptım. Daha sonra Gaziantep'te bir firmada e-ticaret alanında çalışmaya başladım ancak para kazandığım için Said'in verdiği işleri de sürdürdüm. Evlenmek istediğimi söylediğimde Said buna karşı çıktı ama ben yine de evlendim. Yaklaşık 7 ay görüşmedik, ardından tekrar arayıp öğrencilere ders vermemi istedi. Her öğrenci için 50 dolar ödeme yapacağını söyledi. Aynı dönemde fabrikada çalışırken 5 ila 7 öğrenciye matematik ve geometri dersleri verdim. Kod adım ‘Yusuf'tu. Yeniden bir yapılanma olduğunu hissettim ancak amacım örgütsel faaliyet değil, ders vermekti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Öğrencileri bize Said yönlendiriyordu. Çoğu cezaevindeki ailelerin çocuklarıydı. Bize verilen yurt dışı numaraları üzerinden iletişim kuruyorduk. Gizlilik esastı, çocuklar bizi tanımıyordu. Bizde çocukları tanımıyorduk. Derslerde FETÖ ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadım. Bu örgütün geçmişte üyesiydim ancak pişmanım. Paralar posta kutularına, apartman girişlerine, araçların aynalarına, su sayaçlarının yanına ya da farklı noktalara bırakılıyordu. Ben de bazen bu paraları alıyor ya da bırakıyordum. İlk parayı Batman'da bir kuyumcudan teslim aldım. Said'in bulunduğu grupta zaman zaman Fethullah Gülen'e ilişkin videolar paylaşılırdı. Bunu saf duygularla yaptım ancak pişmanım. Yurt dışı gezileri ve projeler de öğrencileri ödüllendirme amacıyla düzenleniyordu" dedi.

"HTS KAYITLARINDA ADI GEÇEN KİŞİLER BENİM ARKADAŞLARIMDIR"

Diğer tutuklu sanık Mehmet Daylak, "2017 yılında tutuklandım ve yedi ay sonra tahliye edildim. Kanser tedavisi görüyorum ve ciddi sağlık sorunlarım var. Bu şartlarda böyle bir faaliyetin içinde olmam mümkün değildir. HTS kayıtlarında adı geçen kişiler benim arkadaşlarımdır. Birlikte iftar yaptığımız kişilerin örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor ancak biz herhangi bir örgütsel toplantı yapmadık. Kod adım olmadı. Evimin saksısında bulunan notlarda bazı isimler vardı. Bunlar benim öğrencilerimdi. Yanlarına neden ‘mağdur' gibi ifadeler yazdığımı aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Savcı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de talep etti.

Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, gizli tanıkların dinlenmesine ve raporlardaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Uğur Önder, Muhammed Ahmet Ramadan ve Mehmet Daylak'ın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Orhan K.'nın ise tahliyesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları ve paravan şirketler aracılığıyla örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 222 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, örgütün yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğü, haberleşmede farklı uygulamalar kullandığı, öğrenci yapılanmasına ağırlık verdiği ve toplantılarını yurt dışında gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır