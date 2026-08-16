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Hatay’da işçi servisi tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Hatay’da işçileri taşıyan servis minibüsünün tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da işçi servisi tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza, Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde yaşandı. Toros Tarım işletmesinden çıkan işçi servisi ile karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay’da işçi servisi tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı 1

İŞÇİ SERVİSİ TIRLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kazada hurdaya dönen minibüsteki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada serviste bulunan Mehmet Soylu isimli işçi hayatını kaybederken, 15 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Soylu'nun cansız bedeni de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hatay’da işçi servisi tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı 2

1 ÖLÜ, 15 YARALI

Servisteki işçilerin taşeron firmada çalıştığı ve mesai bitimi Dörtyol ile Payas ilçelerindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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