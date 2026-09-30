Kars'ta motosikletli saldırgan dehşeti: 1'i kadın 2 kişi silahla yaralandı

Olay, İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle caddeye geldi. Burada T.Ö. (45) ve E.Ö.'ye (23) silahla ateş eden şüpheli, daha sonra motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

KARS'TA MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN DEHŞETİ

Kars'ta motosikletli saldırgan dehşetiSilah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, silahla ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

1'İ KADIN 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır