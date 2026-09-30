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Gaziantep'te freni boşalan kamyon elektrik direği ve eve çarparak durabildi

Gaziantep'te yokuş yukarı hareket halindeyken freni boşalan kamyon, geri geri kayarak elektrik direği ve bir eve çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı.

Gaziantep'te freni boşalan kamyon elektrik direği ve eve çarparak durabildi

Kaza, Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş yukarı hareket halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, freninin boşalması sonucu geri kaymaya başladı.

Gaziantep te freni boşalan kamyon elektrik direği ve eve çarparak durabildi 1

FRENİ TUTMAYAN KAMYON ARAÇ VE DİREĞE ÇARPARAK DURDU

Frenleri tutmayan kamyon, hızla geri geri kayarak yol kenarındaki elektrik direği ve bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası sokakta büyük panik yaşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı.
Gaziantep te freni boşalan kamyon elektrik direği ve eve çarparak durabildi 2

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep te freni boşalan kamyon elektrik direği ve eve çarparak durabildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kamyon kaza
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