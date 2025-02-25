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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon: Aralarında muvazzaf subay da var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.02.2025 08:43
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FETÖ ile mücadele devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında bir sözde mahrem imam, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon: Aralarında muvazzaf subay da var

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yapılandığı ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanma içinde yer aldığı tespit edilen şüphelilerin güncel finans faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

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SABİT HATLARDAN GÖRÜŞMÜŞLER

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

14 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Başsavcılıkça, bir sözde mahrem imam, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı hava kuvvetleri komutanlığı
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